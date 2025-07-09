Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

14 липня на Трафальгарській площі в Лондоні боксер Олександр Усик представить відтворену мозаїку “Боривітер” Алли Горської. Ця мозаїка була пошкоджена внаслідок обстрілів Маріуполя. Інформацію про подію оприлюднили в пресрелізі.

Оригінальне панно було створене в 1967 році групою художників під керівництвом Алли Горської в Маріуполі. У липні 2022 року мозаїка зазнала значних ушкоджень через дії російських військових.

Організатори планують, що відновлена мозаїка подорожуватиме світом, розповідаючи історії тих, кого намагається знищити Росія.

Відтворення мозаїки “Боривітер”

Відтворений варіант “Боривітра” був представлений 12 червня в центрі Києва на майдані Незалежності, де всі бажаючі могли ознайомитися з роботою до 22 червня.

Проектом займалися 15 художників-монументалістів та дослідників протягом трьох місяців. Серед них були Анастасія Лелюк, Тетяна Тадай, Інга Леві, Ольга Чикало, Аля Сєгал, Тамара Турлюн, Поліна Пискурьова, Анастасія Антонець, Тетяна Бакум, Андрій Фішер та Ганна Круть. Команду очолили онука Алли Горської Олена Зарецька та культурна менеджерка Настя Іщенко.

Щоб максимально відтворити оригінал, з різних куточків України та світу було зібрано понад 700 кг матеріалів, включаючи непрозоре скло смальти, плитку потрібних кольорів, металеві плити та алюмінієві ложки. Для транспортування мозаїки була розроблена унікальна конструкція з 68 пазлів, які збираються на металевий каркас.

Ініціаторами проекту стали маркетплейс Rozetka, громадська організація Ukraine WOW та Фонд Алли Горської і Віктора Зарецького.