У суботу, 11 січня, у Лондоні відбулася офіційна церемонія нагородження The Ring Awards 2024. Український чемпіон Олександр Усик, який претендував на перемоги одразу в чотирьох номінаціях, здобув звання найкращого боксера року.

Про це пише Сhampion.

Усик виграв три нагороди: найкращий боксер року, подія року (його перший бій проти Тайсона Ф’юрі) та раунд року (за 9 раунд у першому бою проти британця).

Також український боксер претендував на нагороду “Бій року”. Однак у цій номінації на перемогу міг розраховувати й Сергій Богачук (25-2, 24 КО) за поєдинок проти Вірджіла Ортіса. Але тут перемогу здобув поєдинок Отабек Холматов – Реймонд Форд.

The Ring Awards 2024. Список переможців:

Боксер року – Олександр Усик

Подія року – перший бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі

Раунд року – 9-й раунд у першому бою Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі

Нокаут року – Даніель Дюбуа у бою з Ентоні Джошуа

Повернення року – Біллі Діб

Апсет року – перемога Бруно Сураче над Хайме Мунгією

Проспект року – Мозес Ітаума

Тренер року – Роберт Гарсія

Бій року – Отабек Холматов – Реймонд Форд

Боксерка року – Габріела Фундора