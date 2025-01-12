Про це пише Сhampion.
Усик виграв три нагороди: найкращий боксер року, подія року (його перший бій проти Тайсона Ф’юрі) та раунд року (за 9 раунд у першому бою проти британця).
Також український боксер претендував на нагороду “Бій року”. Однак у цій номінації на перемогу міг розраховувати й Сергій Богачук (25-2, 24 КО) за поєдинок проти Вірджіла Ортіса. Але тут перемогу здобув поєдинок Отабек Холматов – Реймонд Форд.
The Ring Awards 2024. Список переможців:
- Боксер року – Олександр Усик
- Подія року – перший бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі
- Раунд року – 9-й раунд у першому бою Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі
- Нокаут року – Даніель Дюбуа у бою з Ентоні Джошуа
- Повернення року – Біллі Діб
- Апсет року – перемога Бруно Сураче над Хайме Мунгією
- Проспект року – Мозес Ітаума
- Тренер року – Роберт Гарсія
- Бій року – Отабек Холматов – Реймонд Форд
- Боксерка року – Габріела Фундора
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