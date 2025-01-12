Про це пише Сhampion.

Усик виграв три нагороди: найкращий боксер року, подія року (його перший бій проти Тайсона Ф’юрі) та раунд року (за 9 раунд у першому бою проти британця).

Також український боксер претендував на нагороду “Бій року”. Однак у цій номінації на перемогу міг розраховувати й Сергій Богачук (25-2, 24 КО) за поєдинок проти Вірджіла Ортіса. Але тут перемогу здобув поєдинок Отабек Холматов – Реймонд Форд.

The Ring Awards 2024. Список переможців:

  • Боксер року – Олександр Усик
  • Подія року – перший бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі
  • Раунд року – 9-й раунд у першому бою Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі
  • Нокаут року – Даніель Дюбуа у бою з Ентоні Джошуа
  • Повернення року – Біллі Діб
  • Апсет року – перемога Бруно Сураче над Хайме Мунгією
  • Проспект року – Мозес Ітаума
  • Тренер року – Роберт Гарсія
  • Бій року – Отабек Холматов – Реймонд Форд
  • Боксерка року – Габріела Фундора