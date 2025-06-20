Олександр Завальський кандидат на посаду мовного омбудсмена в Україні

Як зазначається в відкритому листі на сайті language-policy.info

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, за рекомендацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, висунула кандидатуру актора Олександра Завальського на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Цю інформацію підтвердила сама Ольга Стефанішина.

Під час круглого столу, що відбувся 10 червня на тему “Креативні і дієві методи стимулювання вживання та розвитку української мови”, Олександр Завальський підкреслив, що

“українців необхідно зацікавити, щоб вони переходили на українську мову, а не змушувати до цього.”

. Він вважає, що мовна політика повинна охоплювати всі вікові та соціальні групи населення.

Олександр Завальський є доцентом кафедри сценічної мови в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, а також актором у сфері кіно, театру та дубляжу.

У липні 2025 року закінчується термін повноважень чинного уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, який є співавтором закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Міністерство юстиції вже оголосило про кандидатів на посаду мовного омбудсмена. Серед них були філологині Олена Івановська та Ірина Коваль-Фучило, а також посадовець Кабінету Міністрів Павло Полянський.

Реакція культурної спільноти

Представники української культурної спільноти висловили занепокоєння щодо конкурсу на посаду мовного омбудсмена, назвавши його “спробою дестабілізації” цієї важливої інституції. У відкритому листі вони закликали залишити Тараса Креміня на посаді ще на один термін.

Лист підписали відомі письменники, серед яких Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, а також актори Ада Роговцева, Ірма Вітовська, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та інші.