Про це він сказав на всеукраїнському форуму “Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій”.

“Щоб робити перемогу нам потрібно робити нестандартні кроки. Так само як було зроблено с каналом “ФріДом”, наприклад. Це дуже успішний проєкт. Найуспішніший телевізійний проєкт України за всю історію України, я вважаю. Державне мовлення, яке просто побило всі рейтинги й можливості Російської Федерації. Ми його вигадали й він працює. І він сьогодні має реальний impact (вплив, — ред.) на російського споживача”, — сказав Мацука.

Раніше Олексій Мацука розповідав, як проводив ЛГБТ-просвіту серед дітей Маріуполя та допомагав їм робити камінг-аути.