Про це під час Всеукраїнського форуму «Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій» заявив генеральний директор Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» Олексій Мацука.

Під час виступу він розповів про проблему дітей-батьків ЛГБТ, які залишились на тимчасово окупованих територіях та які страждають від переслідувань. Зокрема, він зауважив, що вивезенням таких родин із Маріуполя зараз займаються волонтери.

“Хочу сказати про дітей ЛГБТ. 8 років ми у Маріуполі будували платформу, привозили туди донорські кошти, допомагали дітям робити камінг-аут, потім ми поїхали, а діти залишились. За російським законом, це тепер переслідування. Де організовані програми по вивозу дітей ЛГБТ разом з батьками з Маріуполя на сьогоднішній день? – Немає.“, – зазначив Мацука.

Також нещодавно у мережі спалахнув скандал щодо діяльності інформаційника Василя Панасюка, який нині працює кореспондентом на телеканалі “Дім”. Панасюк у 2017 році навчався у створеній окупаційною адміністрацією так званої ДНР «Донбаській юридичній академії» та підтримував проросійського блогера Анатолія Шарія.