Олексій Середа здобув золото у стрибках з 10-метрової вишки на Євро-2025

Як повідомляє Суспільне.

На чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, що проходить в Анталії, Туреччина, Україна здобула ще одну медаль. Олексій Середа став володарем свого третього особистого “золота”, перемігши у стрибках з 10-метрової вишки.

З початку змагань українська команда вже отримала дві медалі, обидві в синхронних стрибках. Спочатку “золото” виборола команда, до складу якої входили Софія Лискун, Ксенія Байло, Кірілл Болюх та Олексій Середа у змішаних командних змаганнях. Друга золота медаль дісталася парі Ксенія Бочек і Діана Карнафель у жіночих синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

У чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки Україну представляли Марк Гриценко та Олексій Середа. Лише Середа зміг пройти у фінал, зайнявши друге місце у кваліфікації з результатом 417.45 балів, тоді як Гриценко посів 13-те місце і не кваліфікувався далі.

Фінал для Олексія розпочався не зовсім вдало – він зайняв 11-те місце після першого стрибка, отримавши 48.00 балів. Проте другий стрибок, який мав складність 3.7, приніс йому 90.65 балів і дозволив піднятися на сім позицій. Третій стрибок, оцінений у 81.60 балів, закріпив його у трійці лідерів.

Після четвертого стрибка зі складністю 3.6 та 77.40 балами, Середа вийшов у лідери, утримуючи перше місце після п’ятого стрибка, за який отримав 81.00 балів. Завершальний стрибок приніс йому 90.00 балів, що забезпечило перемогу з загальним результатом 468.65 балів.

Найближчим переслідувачем Олексія став німецький спортсмен Олі Рослер, який набрав 439.45 балів, а третє місце зайняв австрієць Антон Кролл з 423.35 балами.

Ця перемога стала дев’ятим “золото” для Олексія Середи на чемпіонатах Європи, з яких три – у особистих змаганнях. Раніше він здобував особисті титули у 2019, 2022 та 2025 роках. Окрім цього, Середа має численні титули чемпіона у синхронних стрибках та командних змаганнях на різних континентальних першостях і Європейських іграх.