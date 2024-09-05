Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України очолив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба, який раніше був головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За це проголосували 240 нардепів.

“Призначення Кулеби О.В. на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України пройшло. Фактично він буде одразу на трьох міністерствах”, — написав Железняк у Телеграм.

Він також додав, що зі 198 депутатів фракції “Слуга народу” за призначення Кулеби проголосували 167 парламентарів.