Про це повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.
За це проголосували 240 нардепів.
“Призначення Кулеби О.В. на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України пройшло. Фактично він буде одразу на трьох міністерствах”, — написав Железняк у Телеграм.
Він також додав, що зі 198 депутатів фракції “Слуга народу” за призначення Кулеби проголосували 167 парламентарів.
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