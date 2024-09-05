Про це повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За це проголосували 240 нардепів.

“Призначення Кулеби О.В. на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України пройшло. Фактично він буде одразу на трьох міністерствах”, — написав Железняк у Телеграм.

Він також додав, що зі 198 депутатів фракції “Слуга народу” за призначення Кулеби проголосували 167 парламентарів.