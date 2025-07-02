Застава 120 млн грн для міністра Чернишова у справі про корупцію

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланнями.

Заставу за Олексія Чернишова, міністра національної єдності, внесли його дружина Світлана, маркетингова директорка групи компаній DIM Дарія Бедя та ТОВ “Форавто тор”. Цю інформацію підтвердили джерела.

Згідно з даними, Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень, Дарія Бедя – 44 мільйони гривень, а найбільшу частину застави – 66 мільйонів гривень – надало ТОВ “Форавто тор” з Дніпра. Загальна сума застави, встановлена судом 27 червня, склала 120 мільйонів гривень.

У коментарі власник ТОВ “Форавто тор” Едуард Мартиненко зазначив, що “вперше чує” про внесення застави за міністра Чернишова і що “йому про це нічого невідомо”.

Також у групі компаній DIM повідомили, що “вперше чують” про внесення застави їхньою маркетинговою директоркою, яка, до речі, звільнилася 27 червня. В декларації Олексія Чернишова вказано, що його дружина мала заощадження близько 10 мільйонів гривень, що підтверджує внесену суму.

Останній день, коли Чернишов міг внести заставу, був 2 липня. В іншому випадку НАБУ могло б клопотати про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Передумови справи

13 червня НАБУ і САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері за участю високопосадовців. Підозри у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі були висунуті колишньому держсекретарю Мінрегіону, чинному члену правління НАК “Нафтогаз України” та ексраднику міністра.

Медіа пов’язували цю справу з особами, близькими до міністра Чернишова. Зокрема, НАБУ затримало двох соратників віцепрем’єра – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві, а згодом перейшли до “Нафтогазу”.

Сам Чернишов у цей час перебував у плановому відрядженні в країнах ЄС. 22 червня він повернувся в Україну і висловив намір продовжити роботу в уряді. Наступного дня він відвідав НАБУ, щоб “розібратися в ситуації”.

Того ж дня Чернишову повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди у період 2020-2022 років, коли він очолював Міністерство розвитку громад і територій. Після цього він керував “Нафтогазом України”, а наприкінці 2024 року став міністром національної єдності.

Обрання запобіжного заходу

27 червня, під час обрання запобіжного заходу, Чернишов заявив, що не планує залишати посаду міністра, пояснюючи це великою кількістю роботи та досягненнями міністерства, зокрема прийняттям закону про множинне громадянство.

Суд визначив заставу у розмірі 120 мільйонів гривень та наклав ряд обов’язків до 27 серпня: прибувати за вимогою детектива або суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не виїжджати за межі України без дозволу та утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними чи свідками.

У разі порушення цих умов застава буде перерахована до державного бюджету, а міністру можуть обрати більш жорсткий запобіжний захід.

2 липня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення не відсторонювати Олексія Чернишова від посади міністра національної єдності.