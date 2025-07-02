Олексій Чернишов: корупційна справа та застава 120 млн грн

Як написав тоді журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач

Олексій Чернишов, міністр національної єдності, став об’єктом уваги після того, як Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень. Це рішення було прийнято 27 червня у зв’язку зі справою про зловживання службовим становищем.

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі під час його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій у період з 2020 по 2022 рік. Саме 27 червня йому було призначено заставу у зазначеній сумі.

1 липня адвокат Чернишова повідомив, що застава ще не була внесена, оскільки планують оскаржити рішення суду. Міністр зазначив, що сума застави є для нього «великим викликом».

“Мої особисті рахунки, а також рахунки моєї родини заблоковані, і я не можу їх використовувати для внесення цієї застави. Тому я обмежений у цих діях. Я збираю кошти, збираю можливості, ще знаходжуся в цьому процесі. Але я планую виконувати ті рішення суду, які прийняті.” – Олексій Чернишов

2 липня став останнім днем, коли Чернишов міг внести заставу. У разі її невнесення НАБУ планувало звернутися до суду з проханням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Водночас ВАКС вирішив не відстороняти міністра від посади.

Передумови справи та розслідування

13 червня НАБУ та САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій були залучені високопосадовці. Підозри висунули колишньому держсекретарю Мінрегіону, чинному члену правління НАК “Нафтогаз України” та ексраднику міністра.

Згідно з інформацією ЗМІ, ці особи мають зв’язок з міністром Чернишовим. Зокрема, НАБУ затримало двох його соратників – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві, а згодом перейшли до “Нафтогазу”.

Під час розслідування Чернишов перебував у плановому відрядженні в країнах ЄС. 22 червня він повернувся в Україну і висловив намір продовжувати свою роботу в уряді.

23 червня міністр опублікував допис у Facebook, де повідомив, що прибув до НАБУ для з’ясування ситуації. Того ж дня йому офіційно оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Йому інкримінують корупційні злочини, скоєні у 2020–2022 роках, коли він очолював Міністерство розвитку громад і територій. Після цього Чернишова призначили керівником “Нафтогазу України”, а наприкінці 2024 року – міністром національної єдності, основним завданням якого є повернення українських біженців додому.

Рішення суду та обов’язки міністра

27 червня, під час обрання запобіжного заходу, Чернишов заявив, що не планує залишати посаду міністра національної єдності, пояснюючи це великою кількістю роботи та досягненнями міністерства, зокрема прийняттям закону про множинне громадянство.

ВАКС обрав для Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у 120 мільйонів гривень та наклав на нього ряд обов’язків, які діятимуть до 27 серпня:

прибувати за кожною вимогою до детектива або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання або роботи;

не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними чи свідками.

У разі порушення цих умов застава буде перерахована до державного бюджету. Також суд може обрати заставу більшого розміру або інший запобіжний захід.