Олексій Чернишов отримав заставу 120 млн грн і не залишає посаду

Як повідомляє Facebook журналіста-розслідувача УП Михайла Ткача з допису тоді

Олексій Чернишов, міністр національної єдності, який 27 червня отримав від Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) рішення про внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень через підозру у корупційних діях, заявив, що не планує залишати свою посаду.

Після судового засідання міністр поділився з журналістами, що вже розпочав пошуки шляхів для сплати визначеної суми. Він підкреслив, що вважає звинувачення безпідставними, але впевнений у своїй правоті та готовий відстоювати свою позицію в суді.

“У нас сильна позиція захисту, є відповідні факти, і я просив би всіх нас оперувати виключно фактами.” – Олексій Чернишов

Відповідаючи на запитання про заставу, Чернишов зазначив, що, оскільки суд ухвалив таке рішення, він зобов’язаний його виконати, хоча сума є значною. Міністр також додав, що його рахунки підпадають під юридичні обмеження, але він вже починає шукати необхідні кошти.

Щодо можливості відставки, Чернишов запевнив, що не має наміру залишати свою посаду, оскільки має багато важливих завдань, включаючи закордонні відрядження, які, ймовірно, доведеться коригувати.

“Я вважаю, що у нас є фантастичні досягнення в рамках Міністерства національної єдності. Ви бачите, що минулого тижня парламент ухвалив законопроєкт про множинне громадянство. Це величезна реформа в історії України. Мої відрядження відбуваються регулярно, майже кожного другого тижня я маю відповідні завдання і спілкуюся, зустрічаюся з європейськими урядами, європейськими громадами в різних країнах, з міжнародними організаціями, тому, напевно, цей графік буде певною мірою скоригований, але я сподіваюся, незначним чином.” – Олексій Чернишов

На завершення міністр повідомив, що найближчим часом планує провести консультації з адвокатами щодо оскарження рішення ВАКС.

“Мій план дій до кінця доби – це нарада з адвокатами, прийняття плану дій на наступний період, а також підготовка до наступних слухань, до наступних зустрічей у суді.” – Олексій Чернишов

Суд 27 червня обрав для Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у 120 мільйонів гривень. Йому інкримінують корупційні злочини, які нібито мали місце у 2020–2022 роках, коли він очолював Міністерство розвитку громад і територій.

Після цього Чернишов керував “Нафтогазом України”, а наприкінці 2024 року став міністром національної єдності, відповідальним за повернення українських біженців додому.

Раніше, 13 червня, НАБУ та САП оголосили про викриття масштабної корупційної схеми у будівельній сфері за участю високопосадовців, серед яких були соратники Чернишова. Зокрема, затримали двох його колишніх співробітників – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві та “Нафтогазі”.

Сам Чернишов у цей час перебував у плановому закордонному відрядженні. 22 червня він повернувся в Україну і підтвердив намір продовжувати роботу в уряді.

23 червня міністр опублікував у Facebook повідомлення про свій візит до НАБУ для з’ясування ситуації. Того ж дня йому офіційно повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.