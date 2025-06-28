Віцепрем’єр Чернишов підозрюється у хабарництві та зловживанні службовим становищем

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На початку цього тижня антикорупційна прокуратура висунула підозру віцепрем’єру та міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та отриманні хабара. Ці звинувачення пов’язані з подіями 2022 року, коли Чернишов займав посаду міністра інфраструктури. За версією слідства, він разом із підлеглими незаконно передав земельну ділянку в Києві компанії KSM-Group, що належить забудовнику Сергію Копистирі.

Прокуратура стверджує, що бізнесмен продав знайомим Чернишова вісім квартир за заниженою ціною та подарував том творів Григорія Сковороди за тисячу доларів. Віце-прем’єр заперечує свою провину, наголошуючи на законності передачі землі та відсутності хабарів. Вищий антикорупційний суд визнав підозру обґрунтованою і 27 червня призначив заставу в 120 мільйонів гривень.

10 червня Чернишов вирушив у відрядження до Чехії для участі у бізнес-форумах. Під час його перебування за кордоном, Національне антикорупційне бюро оголосило підозру двом його колишнім підлеглим – Василю Володіну та Максиму Горбатюку, які працювали з ним у Міністерстві інфраструктури. Їх звинувачують у незаконній передачі земельної ділянки забудовнику за хабар.

Розслідування НАБУ розпочалося ще в лютому 2024 року, коли були проведені обшуки у фігурантів справи. ЗМІ повідомляють, що суд також видав ухвалу на обшук у Чернишова, але правоохоронці не відвідали його. Через рік після обшуків було оголошено п’ять підозр, але Чернишов не отримав підозру одразу, оскільки перебував за кордоном.

Прокурор Сергій Буйленко пояснив, що підозри планували оголосити після повернення Чернишова, але через ризик втечі одного з фігурантів – Максима Горбатюка – слідчі вирішили діяти позапланово. Віце-прем’єр не повернувся в Україну після Чехії, а поїхав до Австрії, що викликало підозри про можливу втечу. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський запевнили, що Чернишов повернеться, що й сталося 22 червня.

Обрання запобіжного заходу та деталі справи

На наступний день Чернишов добровільно з’явився до офісу НАБУ, де йому офіційно оголосили підозру у перевищенні службових повноважень та отриманні хабара. Прокурор подав клопотання про заставу в 120 мільйонів гривень, обґрунтовуючи це ризиком впливу на свідків, спотворення доказів або втечі.

Слідство стверджує, що наприкінці 2021 року Чернишов вступив у змову із забудовником Сергієм Копистирою для незаконної передачі земельної ділянки площею 11 гектарів, яка належала державній агрофірмі «Квіти України». Для обходу законних процедур забудовник мав отримати землю без конкурсу, а Мінінфраструктури оформило право власності на ділянку та передало її державному підприємству «Укркомунобслуговування».

У грудні 2022 року це підприємство уклало інвестиційні договори з компанією Копистири, за якими забудовник мав збудувати житлові будинки і передати частину квартир державі. Слідство вважає, що вартість ділянки була штучно занижена в п’ять разів, що призвело до недоотримання державою квартир на суму понад один мільярд гривень.

Прокурор стверджує, що Чернишов отримав хабар у вигляді квартир, які забудовник продав трьом «довіреним особам» міністра за значно заниженою ціною – 900 тисяч гривень замість ринкових 15 мільйонів. Також як неправомірну вигоду слідство розглядає подарунок – том творів Григорія Сковороди, який Копистира подарував Чернишову.

Слідство зазначає, що будівництво так і не почалося, а земельна ділянка була заарештована судом. Прокурор просив суд призначити заставу, електронний браслет та вилучити паспорти, однак суддя Віталій Крикливий відмовився від браслета і вилучення документів, призначивши заставу у повному розмірі.

Позиція Чернишова та захисту

Чернишов і його адвокати наполягають на необґрунтованості підозри. Вони визнають передачу ділянки, але стверджують, що це було законно і на користь держави. За їхніми словами, земля раніше належала банкрутій компанії, а Мінінфраструктури повернуло її у держвласність і передало для ефективного використання.

Захист заперечує заниження вартості землі та шкоду в мільярд гривень, оскільки будівництво не розпочалося. Чернишов відкидає отримання хабара, заявляючи, що не має жодного відношення до квартир і не знає їх місцезнаходження. Щодо книги Сковороди, він вважає її звичайним подарунком на день народження.

“Ми розуміємо, що щомісяця ми комусь даруємо книжки або отримуємо їх. Як кажуть, книжка – найкращий подарунок. Очевидно, що напередодні свого дня народження я міг отримати якусь кількість книжок, тому що колеги знають, що я поважаю саме це і завжди закликаю до таких дуже стриманих речей.” – Олексій Чернишов

Адвокати просили зменшити заставу до 20 мільйонів гривень, посилаючись на арештовані рахунки клієнта. Суддя частково задовольнив клопотання, залишивши заставу у 120 мільйонів, але без браслета та вилучення паспортів. Прокурор подав клопотання про відсторонення Чернишова від посади.

Віцепрем’єр має п’ять днів на внесення застави або оскарження рішення суду. Він заявив, що розглядає всі варіанти, визнаючи, що розмір застави є значним викликом.