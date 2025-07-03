Віцепрем’єр Чернишов підозрюється у корупції: проблеми з заставою та судове рішення

Як написав журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач у своєму Facebook

Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності України, який наразі підозрюється у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди, поділився труднощами, з якими зіткнувся при внесенні застави через заблоковані рахунки.

3 липня, коментуючи ситуацію, Чернишов зазначив, що був готовий внести заставу особисто, але через блокування рахунків це стало неможливим. Він також додав, що

“доводиться шукати виходи з ситуації”. – Олексій Чернишов

Крім того, стало відомо, що засідання Вищого антикорупційного суду, на якому планувалося розглянути апеляцію на запобіжний захід Чернишову, було перенесено через завантаженість суддів.

Нагадаємо, що 13 червня НАБУ та САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій фігурують високопосадовці, зокрема особи, пов’язані з Чернишовим. Серед них – колишній держсекретар Мінрегіону та чинний член правління НАК “Нафтогаз України”.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив про затримання двох соратників Чернишова – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві та пізніше перейшли до “Нафтогазу”.

Під час цих подій Чернишов перебував у плановому відрядженні в країнах ЄС, але 22 червня повернувся в Україну і висловив намір продовжувати свою роботу в уряді.

23 червня він опублікував допис у Facebook, де повідомив, що прибув до НАБУ для розслідування ситуації. Того ж дня йому офіційно оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за період з 2020 по 2022 рік, коли він очолював Міністерство розвитку громад і територій.

Після цього Чернишова призначили керувати “Нафтогазом України”, а наприкінці 2024 року він очолив Міністерство національної єдності, яке займається поверненням українських біженців.

27 червня, під час обрання запобіжного заходу, Чернишов заявив, що не планує залишати посаду міністра, підкреслюючи важливість роботи міністерства, зокрема прийняття закону про множинне громадянство.

Того ж дня суд визначив заставу у розмірі 120 млн гривень та наклав на Чернишова ряд обов’язків до 27 серпня, серед яких – прибуття за вимогою детектива або суду, повідомлення про зміну місця проживання чи роботи, заборона виїзду за кордон без дозволу та утримання від спілкування з іншими підозрюваними чи свідками.

У разі порушення цих умов заставу можуть конфіскувати, а також обрати більш жорсткий запобіжний захід.

2 липня Вищий антикорупційний суд відмовився відстороняти Чернишова від посади міністра національної єдності.

Того ж дня його дружина Світлана, маркетингова директорка групи компаній DIM Дарія Бедя та ТОВ “Форавто тор” внесли заставу у повному обсязі – 120 млн гривень.