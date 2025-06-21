Віцепрем’єр Чернишов у відрядженні під час антикорупційного розслідування

За даними НАБУ, викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави, про що повідомлено у офіційному пресрелізі НАБУ

Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр з питань національної єдності, наразі виконує свої обов’язки в рамках запланованого відрядження за кордоном. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з журналістами.

“Те, що мені сказав [прем’єр-міністр Денис] Шмигаль: у Чернишова – відрядження. У нього два завдання: відкривати хаби в різних країнах і множинне громадянство. Наскільки я розумію, він цим займається. Відрядження закінчиться – повернеться.” – Володимир Зеленський

Ця інформація з’явилася на фоні антикорупційного розслідування, в якому фігурують колишні колеги Чернишова. 13 червня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про виявлення великої корупційної схеми у будівельному секторі, в якій брали участь високопосадовці.

П’ятьом особам висунуто підозри у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, що перевищує 1 мільярд гривень, за даними ЗМІ.

Серед підозрюваних – колишній держсекретар Міністерства розвитку громад та територій Василь Володін і ексрадник міністра Максим Горбатюк, які мають тісні зв’язки з Чернишовим. Як повідомляє Українська правда, приблизно місяць тому у віцепрем’єра проводили обшуки.

18 червня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про запобіжний захід для Володіна – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Пресслужба Чернишова раніше підтвердила, що він перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу.