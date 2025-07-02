ВАКС залишив Чернишова віцепремʼєром попри корупційні підозри

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення залишити Олексія Чернишова на посаді віцепремʼєра та міністра національної єдності. Це стало відомо 2 липня, коли кореспондентка повідомила про результати засідання безпосередньо з зали суду.

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі під час його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій у період з 2020 по 2022 роки.

27 червня суд визначив заставу у розмірі 120 мільйонів гривень. Проте, за словами адвоката, ця сума ще не була сплачена, і планується подати апеляцію на рішення суду.

Представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) зазначили, що у разі несплати застави протягом пʼяти днів з моменту ухвалення рішення, вони подадуть клопотання про арешт Чернишова.

“Я продовжу працювати і впевнений, що зі справою розберуться, а суд надасть їй обʼєктивну оцінку.” – Олексій Чернишов

Він також зазначив, що наразі активно працює над збором необхідних 120 мільйонів гривень для внесення застави.

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