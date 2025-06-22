Олексій Чернишов повертається в Україну після відрядження на тлі корупційних скандалів

Як повідомляє Facebook-сторінка Олексія Чернишова
Олексій Чернишов, міністр національної єдності, оголосив про своє повернення в Україну після закордонного відрядження. Він планує відновити свою діяльність в уряді з початку наступного тижня, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Відрядження міністр описав як “непросте, але надзвичайно важливе”, додавши, що воно “стало несподівано популярним завдяки деяким медіа”.
Чернишов також пообіцяв детально розглянути “кампанію дискредитації” на основі фактів, підкресливши, що “правда завжди перемагає”.
Він зазначив, що повертається до виконання своїх обов’язків вже 23 червня, щоб “втілювати домовленості на практиці”.
Нагадаємо, що 13 червня НАБУ та САП оголосили про викриття великої корупційної схеми в будівельній сфері, в якій були замішані високопосадовці. Підозри у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди були висунуті колишньому державному секретарю Мінрегіону, чинному члену правління НАК “Нафтогаз України” та ексраднику міністра.
ЗМІ повідомляли, що ці особи мають зв’язок із міністром Чернишовим.
“НАБУ і САП затримали двох соратників віцепрем’єра Чернишова – Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві, а потім перейшли у Нафтогаз, коли його очолив Чернишов. За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, Горбатюка затримали при спробі виїзду з країни у відпустку. Сам Чернишов наразі перебував закордоном у відрядженні,”
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