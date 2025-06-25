Віцепрем’єр Чернишов просить перенести суд у справі про корупцію

Про це посадовець повідомив у власному пості на Facebook Олексія Чернишова
Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності, подав клопотання про перенесення засідання Вищого антикорупційного суду, яке було заплановане на 25 червня. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це посадовець повідомив у своїй соціальній мережі.
“Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня.”
Віцепрем’єр запевнив, що дотримується всіх необхідних процедур і сподівається на позитивний розгляд свого клопотання, щоб дата та час судового засідання були узгоджені з усіма сторонами справи.
Згідно з інформацією, розгляд запобіжного заходу для Чернишова перенесли на 12:10 26 червня. Раніше, 13 червня, НАБУ та САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій брали участь високопосадовці. Підозри у зловживанні службовим становищем отримали колишній державний секретар Мінрегіону, чинний член правління НАК “Нафтогаз України” та ексрадник міністра.
Медіа повідомляли про зв’язок цих осіб з Чернишовим. Також стало відомо, що НАБУ затримало двох соратників віцепрем’єра – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві та перейшли до “Нафтогазу” під його керівництвом.
“НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у “Нафтогаз”, коли компанію очолив Чернишов. Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку.”
На момент затримання Чернишов перебував у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. 22 червня він повернувся в Україну і заявив, що з початку наступного тижня продовжить виконувати свої обов’язки в уряді.
23 червня Чернишов опублікував допис у Facebook, в якому зазначив, що прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб “розібратися в ситуації”. Того ж дня НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили йому підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, що сталося під час його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій.
Читайте також:
- ВАКС розглядатиме запобіжний захід для віцепрем’єра Чернишова, підозрюваного у корупції та зловживанні службовим становищем.
- Віцепрем’єр Олексій Чернишов перебуває у відрядженні за кордоном на тлі антикорупційного розслідування щодо його колег.
- Олександр Цивінський переміг у конкурсі на посаду керівника Бюро економічної безпеки України, кандидатуру має затвердити уряд.