Віцепрем’єр Чернишов просить перенести суд у справі про корупцію

Про це посадовець повідомив у власному пості на Facebook Олексія Чернишова

Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності, подав клопотання про перенесення засідання Вищого антикорупційного суду, яке було заплановане на 25 червня. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це посадовець повідомив у своїй соціальній мережі.

“Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня.” – Олексій Чернишов

Віцепрем’єр запевнив, що дотримується всіх необхідних процедур і сподівається на позитивний розгляд свого клопотання, щоб дата та час судового засідання були узгоджені з усіма сторонами справи.

Згідно з інформацією, розгляд запобіжного заходу для Чернишова перенесли на 12:10 26 червня. Раніше, 13 червня, НАБУ та САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій брали участь високопосадовці. Підозри у зловживанні службовим становищем отримали колишній державний секретар Мінрегіону, чинний член правління НАК “Нафтогаз України” та ексрадник міністра.

Медіа повідомляли про зв’язок цих осіб з Чернишовим. Також стало відомо, що НАБУ затримало двох соратників віцепрем’єра – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві та перейшли до “Нафтогазу” під його керівництвом.

“НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у “Нафтогаз”, коли компанію очолив Чернишов. Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку.” – Михайло Ткач, журналіст-розслідувач УП

На момент затримання Чернишов перебував у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. 22 червня він повернувся в Україну і заявив, що з початку наступного тижня продовжить виконувати свої обов’язки в уряді.

23 червня Чернишов опублікував допис у Facebook, в якому зазначив, що прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб “розібратися в ситуації”. Того ж дня НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили йому підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, що сталося під час його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій.