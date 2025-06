Віцепрем'єр Чернишов завершує відрядження, НАБУ готує підозру

Водночас 16 червня народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі написав, що за даними його джерел, “НАБУ готує підозру Чернишову”.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді 20 червня повідомив, що відрядження віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова буде завершено до кінця тижня. Трансляцію засідання вів народний депутат Олексій Гончаренко.

На запитання народної депутатки Ірини Геращенко про перебування Чернишова за кордоном, Шмигаль зазначив, що

“відповідні документи з відрядження підписані до кінця цього тижня”. – Денис Шмигаль

Напередодні Міністерство національної єдності повідомило, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу, яке проходить у штатному режимі. Вони також підкреслили, що

“подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем’єр-міністра”. – Міністерство національної єдності

Раніше стало відомо, що 11 червня Чернишов розпочав робочу поїздку до Чеської Республіки. Під час візиту він зустрівся у Відні з генеральним директором Федерального агентства з питань прийому та підтримки біженців, а також з послом Федерального міністерства європейських та міжнародних справ.

18 червня Чернишов провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, а 19 червня – низку зустрічей із представниками Ради Європи в рамках свого візиту до країн ЄС. 17 червня він також відкрив форум “Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery” онлайн, який проходив у Києві.

Водночас 16 червня Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що, за даними його джерел,

“НАБУ готує підозру Чернишову”. – Олексій Гончаренко

13 червня НАБУ і САП оголосили про викриття масштабної корупційної схеми у будівельній сфері за участю високопосадовців. Підозри у зловживанні службовим становищем отримали колишній державний секретар Мінрегіону та чинний член правління НАК “Нафтогаз України”.

ЗМІ повідомляли, що ці особи пов’язані з міністром Чернишовим, який на той момент перебував у закордонному відрядженні. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначив:

“НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у Нафтогаз, коли Нафтогаз очолив Чернишов. Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку. Сам Чернишов наразі перебуває закордоном у відрядженні”. – Михайло Ткач

Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України. Раніше він вже працював в уряді на посаді міністра розвитку громад та територій.

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада 2024 року у Верховній Раді представив внутрішній план стійкості України, наголосивши на створенні Міністерства обʼєднання України, кандидатуру міністра якого планують представити до кінця року.