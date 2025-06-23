Віцепрем’єр Чернишов відвідав НАБУ через корупційні звинувачення

Як повідомляє Facebook-сторінка Олексія Чернишова

23 червня віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності Олексій Чернишов особисто відвідав Національне антикорупційне бюро України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації.” – Олексій Чернишов

Міністр підкреслив, що його позиція залишається незмінною, зазначивши:

“Все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору.” – Олексій Чернишов

Олексій Чернишов також висловив повагу до роботи правоохоронних органів та підтвердив свою готовність до співпраці.

Нагадаємо, що 13 червня НАБУ та САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій були замішані високопосадовці. Серед підозрюваних виявилися колишній державний секретар Мінрегіону, чинний член правління НАК “Нафтогаз України” та ексрадник міністра.

Згідно з інформацією ЗМІ, ці особи мають зв’язок з міністром Чернишовим. Зокрема, було затримано двох його соратників – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві, а згодом перейшли до “Нафтогазу”.

“НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у ‘Нафтогаз’, коли компанію очолив Чернишов. Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку.” – Михайло Ткач, журналіст-розслідувач УП

В той час, коли міністр перебував у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу, його відомство підтвердило цю інформацію у відповідь на запит.

22 червня Чернишов повідомив, що повернувся з закордонного відрядження в Україну і з початку наступного тижня планує продовжити свою роботу в уряді.