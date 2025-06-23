Віцепрем’єр Чернишов відвідав НАБУ через корупційні звинувачення

Як повідомляє Facebook-сторінка Олексія Чернишова
23 червня віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності Олексій Чернишов особисто відвідав Національне антикорупційне бюро України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації.”
Міністр підкреслив, що його позиція залишається незмінною, зазначивши:
“Все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору.”
Олексій Чернишов також висловив повагу до роботи правоохоронних органів та підтвердив свою готовність до співпраці.
Нагадаємо, що 13 червня НАБУ та САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій були замішані високопосадовці. Серед підозрюваних виявилися колишній державний секретар Мінрегіону, чинний член правління НАК “Нафтогаз України” та ексрадник міністра.
Згідно з інформацією ЗМІ, ці особи мають зв’язок з міністром Чернишовим. Зокрема, було затримано двох його соратників – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві, а згодом перейшли до “Нафтогазу”.
“НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у ‘Нафтогаз’, коли компанію очолив Чернишов. Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку.”
В той час, коли міністр перебував у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу, його відомство підтвердило цю інформацію у відповідь на запит.
22 червня Чернишов повідомив, що повернувся з закордонного відрядження в Україну і з початку наступного тижня планує продовжити свою роботу в уряді.
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