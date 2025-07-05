Олексій Годзенко: шлях військового журналіста та боротьба за Україну

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Олексій Годзенко, керівник медіагрупи 413 окремого батальйону “Рейд” Сил безпілотних систем, розпочав свою кар’єру воєнного журналіста у 2014 році. Спочатку він працював на телебаченні, а через п’ять років підписав контракт із 503 батальйоном морської піхоти, де займався пресслужбою. У своєму інтерв’ю Олексій розповів про свій шлях до війська та про те, що допомагає йому зберігати віру у важкі часи.

Його перші кроки на фронті були пов’язані з революційними подіями 2014 року, коли він активно висвітлював бойові дії. Спочатку він знімав матеріали для невеликого інтернет-каналу, а згодом – для телеканалу “Новини 24”. Графік роботи був дуже насиченим: два тижні на Донбасі, два тижні в Києві. Олексій знайомився з різними підрозділами, працюючи по всій лінії фронту.

Він зазначає, що воєнні журналісти – це військовослужбовці з камерами, які ведуть інформаційну війну, підтримуючи Збройні сили України. Завдяки знайомствам у 503 батальйоні морської піхоти, Олексій отримав пропозицію приєднатися до служби, яку не зміг відхилити.

У 2019 році він підписав трирічний контракт із 503 батальйоном, який зустрів повномасштабне вторгнення у Верхньоторецькому. Після важких боїв у районі Волновахи Олексія запросили до Міністерства оборони, де він став частиною медійної команди. Згодом він перевівся до 413-го окремого батальйону “Рейд” Сил безпілотних систем.

Для Олексія війна – це не лише професійна діяльність, а й особиста трагедія. У 2016 році на фронті загинув його батько Дмитро Годзенко, який добровільно пішов служити у 57-му бригаду. Він загинув від прильоту міни, коли його підрозділ вже готувався до виходу з зони бойових дій.

“Від війни ховатись сенсу немає, мене так виховували. Якщо війна в країні, у тебе ж є не тільки громадянські права, у тебе є й громадянські обов’язки. Я вважаю, що це мій громадянський обов’язок.” – Олексій Годзенко

Олексій ділиться, що найскладніше у військовій службі – це втрата близьких, особливо тих, з ким він дружив. Він визнає, що медійна робота в армії значно простіша за службу на передовій, але й вона має свої виклики. Підтримка від місцевих мешканців і щирі емоції людей додають сил не здаватися.

“Іноді може підійти якась жіночка, ти сидиш там у якійсь військовій машині чи по формі, вона намагається тобі якийсь там пакет пряників дати чи щось таке… Таке ставлення людей дуже приємне, дуже підбадьорює.” – Олексій Годзенко

Він висловлює надію на перемогу України та прагнення, щоб війна нарешті закінчилася, і люди могли повернутися до мирного життя.