Українська фотографка Олена Гром отримала титул Фотографа року за версією організації Los Angeles Photo Curator. Її світлина під назвою "Олена" була визнана найкращою.

Про це йдеться на сайті L. A. Photo Curator.

“Олена” є частиною серії фотографій під назвою “Вкрадена весна”. Фотографка зазначила, що створювала цю серію, “в історичному діалозі” з роботами польського фотографа Майкла Неша, який у 1945-1946 роках використовував декоративні фони для маскування руїн Варшави після Другої світової війни.

Гром пояснила, що її роботи присвячені жінкам, які стали жертвами російської агресії, і кожна фотографія — це не лише трагедія, а й життєствердна історія про те, як Україна піднімається з руїн.

“Ця потужна фотографія створює разючий контраст між об’єктом і сценами, зображеними на задньому плані. Зіставлення зруйнованого будинку наводить на думку про історію втрати – можливо, через війну або стихійне лихо – і спонукає глядача замислитися, чи жила колись там людина, зображена на передньому плані”, – йдеться в описі світлини “Олена”.

Олена Гром народилася в Донецьку, але після початку війни в Україні в 2014 році змушена була залишити рідне місто. З 2017 року вона проживає у Бучі Київської області.