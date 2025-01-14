Про це йдеться на сайті L. A. Photo Curator.
“Олена” є частиною серії фотографій під назвою “Вкрадена весна”. Фотографка зазначила, що створювала цю серію, “в історичному діалозі” з роботами польського фотографа Майкла Неша, який у 1945-1946 роках використовував декоративні фони для маскування руїн Варшави після Другої світової війни.
Гром пояснила, що її роботи присвячені жінкам, які стали жертвами російської агресії, і кожна фотографія — це не лише трагедія, а й життєствердна історія про те, як Україна піднімається з руїн.
“Ця потужна фотографія створює разючий контраст між об’єктом і сценами, зображеними на задньому плані. Зіставлення зруйнованого будинку наводить на думку про історію втрати – можливо, через війну або стихійне лихо – і спонукає глядача замислитися, чи жила колись там людина, зображена на передньому плані”, – йдеться в описі світлини “Олена”.
Олена Гром народилася в Донецьку, але після початку війни в Україні в 2014 році змушена була залишити рідне місто. З 2017 року вона проживає у Бучі Київської області.
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