Олена Зеленська, перша леді України, поділилася своїми враженнями про інцидент, що стався під час офіційної зустрічі в Овальному кабінеті між президентом Володимиром Зеленським та американською делегацією. В інтерв’ю ведучій Марічці Падалко вона розповіла, що переглядала запис суперечки і після цього зателефонувала чоловіку, щоб дізнатися, як він почувається.

«Я запитала: “Як справи, все гаразд?” – на що він відповів: “Все нормально, ми працюємо, все під контролем”», – зазначила Зеленська. Вона підкреслила, що відчувала співчуття та підтримку до чоловіка, адже було видно, як важко йому було триматися в цій ситуації. «Це було справжнє мужність, і він витримав усі труднощі», – додала вона.

Олена Зеленська також зазначила, що події розгорталися «поза звичними дипломатичними рамками», але була впевнена, що президент не міг просто залишити зустріч, адже відчував велику відповідальність за результати переговорів.

Зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого

28 лютого Володимир Зеленський відвідав Білий дім у Вашингтоні, де відбулася його зустріч з Дональдом Трампом. Під час цієї важливої зустрічі планувалося підписання міжурядової угоди щодо корисних копалин.

Під час переговорів між президентами виникла суперечка, коли Трамп заявив, що або Київ підписує угоду з Вашингтоном про рідкісноземельні копалини, або «ви будете воювати самі». Після завершення зустрічі, в присутності журналістів, Зеленський достроково залишив Білий дім.

Президент США у своїй соцмережі Truth Social опублікував пост, в якому зазначив, що глава України може повернутися, коли буде «готовий до миру». Після зустрічі Зеленський підкреслив, що Україні необхідний справедливий і міцний мир.