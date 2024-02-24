За два роки повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули понад пів тисячі дітей, більш як тисяча — постраждали. Два мільйони діток виїхали за кордон.

Про це розповіла перша леді Олена Зеленська.

Так, загалом загинули 528 дітей. Протягом останніх двох тижнів це були брати з Харкова — семирічний Олексій і чотирирічний Михайло. Десятимісячний Павлик загинув зі своїми батьками від спричиненої російським обстрілом пожежі. Також росія забрала життя дев’ятирічного Ярослава із Селидового: він лежав із мамою в лікарні, коли туди поцілила ракета.

Також, за словами першої леді, щонайменше 1230 дітей зазнали поранень — у понад 330 випадках їм знадобилося протезування.

Понад два мільйони українських дітей виїхали за межі країни, щоб урятуватися.

Більш як мільйон дітей в Україні навчаються повністю онлайн, тому що росія атакує прифронтові регіони. І низка шкіл — приблизно 2 тисячі — досі не мають бомбосховищ.

Понад 19 тисяч дітей викрала й вивезла до себе росія з тимчасово окупованих територій.

Також через війну, яку розвʼязала росія, в Україні народилося на третину менше малят: 187 тисяч у 2023 році проти 237 тисяч у 2021-му.