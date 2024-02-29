Дружина президента України Олена Зеленська у четвер, 29 лютого, під час свого візиту до Великої Британії зустрілася з королевою Каміллою. Також перша леді провела зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном та міністеркою охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії Вікторією Аткінс.

Про зустріч із королевою перша леді повідомила у соцмережах.

“Велика Британія. Мала честь сьогодні зустрітися з Королевою Каміллою. Вдячна королівській родині за теплий, як завжди, прийом і за послідовну підтримку України в боротьбі за свою свободу”, — написала Зеленська у Фейсбуці.

За словами Зеленської, вона подякувала королівській родині та всьому Сполученому Королівству за послідовну підтримку України, за прихисток 200 тисяч українських біженців і регулярні зустрічі з ними, адже король і королева не раз відвідували Український центр у Лондоні.

Перша леді також оприлюднила кілька фото із зустрічі з дружиною короля Чарльза ІІІ.

Як повідомляється на сайті президента, перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Великої Британії для участі в конференції Soft Power Index.

У перший день візиту дружина президента провела зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. Вона подякувала за послідовну підтримку України.

Перша леді також провела зустріч із міністеркою охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії Вікторією Аткінс.

У Лондоні перша леді та представники Фундації Олени Зеленської також провели зустріч із командою Amazon, зокрема з Тануджею Рандері, керівною директоркою і віцепрезиденткою (Європа, Близький Схід та Африка) компанії Amazon Web Services.

Українська сторона отримала підтвердження від партнерів щодо передачі 700 гаджетів для українських учнів у межах Коаліції девайсів.