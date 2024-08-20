Олена Зеленська закликала українських дипломатів до пошуку донорів для подальшої модернізації в рамках реформи шкільного харчування у військовий стан.

Про це вона заявила під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України під назвою «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

«Під час виступу дружина Президента приділила окрему увагу спільним із дипломатичними представництвами проєктам. Зокрема, вона розповіла про регіональний саміт Коаліції шкільного харчування, який Україна прийматиме вперше цьогоріч у листопаді», – йдеться на сайті президента України.

Зеленська зазначила, що Україна вже має унікальний досвід проведення реформи шкільного харчування в умовах війни, яким може поділитися. Однак для подальшого розвитку необхідна фінансова підтримка.

«Ми можемо вже ділитися нашим унікальним досвідом із проведення реформи шкільного харчування в умовах оборони країни, і водночас наше завдання – знайти донорів для подальшої модернізації харчоблоків. Ви – місток до цих потрібних нам міжнародних знайомств і контактів, ви – адвокати реформи у країнах вашого перебування», – сказала Перша леді.

Олена Зеленська також подякувала дипломатам за їхню роботу в рамках проєктів, таких як відкриття понад 200 українських книжкових поличок, запуск близько 90 аудіогідів українською мовою, та створення Глобальної коаліції українських студій у Вашингтоні.

«Українські студії – саме те, що потрібно, щоб централізовано та професійно знайомити світ зі справжньою Україною», – наголосила вона.

Перша леді висловила вдячність за підтримку гуманітарних проєктів Фундації Олени Зеленської, а також залучення міжнародних донорів до відбудови лікарень і шкільних бомбосховищ, забезпечення гаджетами для дистанційного навчання, будівництво нового житла для великих родин-біженців і облаштування «Шкіл супергероїв».

Крім того, Зеленська підкреслила важливість дипломатичної підтримки у підготовці Саміту перших леді та джентльменів, який цього року відбудеться в Києві вже вчетверте. Вона висловила надію, що цей захід, присвячений безпеці дітей, буде ще більш успішним, ніж попередні.