Про це вона заявила під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України під назвою «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».
«Під час виступу дружина Президента приділила окрему увагу спільним із дипломатичними представництвами проєктам. Зокрема, вона розповіла про регіональний саміт Коаліції шкільного харчування, який Україна прийматиме вперше цьогоріч у листопаді», – йдеться на сайті президента України.
Зеленська зазначила, що Україна вже має унікальний досвід проведення реформи шкільного харчування в умовах війни, яким може поділитися. Однак для подальшого розвитку необхідна фінансова підтримка.
«Ми можемо вже ділитися нашим унікальним досвідом із проведення реформи шкільного харчування в умовах оборони країни, і водночас наше завдання – знайти донорів для подальшої модернізації харчоблоків. Ви – місток до цих потрібних нам міжнародних знайомств і контактів, ви – адвокати реформи у країнах вашого перебування», – сказала Перша леді.
Олена Зеленська також подякувала дипломатам за їхню роботу в рамках проєктів, таких як відкриття понад 200 українських книжкових поличок, запуск близько 90 аудіогідів українською мовою, та створення Глобальної коаліції українських студій у Вашингтоні.
«Українські студії – саме те, що потрібно, щоб централізовано та професійно знайомити світ зі справжньою Україною», – наголосила вона.
Перша леді висловила вдячність за підтримку гуманітарних проєктів Фундації Олени Зеленської, а також залучення міжнародних донорів до відбудови лікарень і шкільних бомбосховищ, забезпечення гаджетами для дистанційного навчання, будівництво нового житла для великих родин-біженців і облаштування «Шкіл супергероїв».
Крім того, Зеленська підкреслила важливість дипломатичної підтримки у підготовці Саміту перших леді та джентльменів, який цього року відбудеться в Києві вже вчетверте. Вона висловила надію, що цей захід, присвячений безпеці дітей, буде ще більш успішним, ніж попередні.
«Битва за серця й душі сьогодні не менш важлива, ніж за території. Продовжуємо доводити світу, що бути з Україною – це бути на світлому боці. Вдячна українським дипмісіям, які це роблять», – підсумувала перша леді.