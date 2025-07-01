Ольга Харлан готується до повернення у фехтування після Олімпіади-2024

Шестиразова призерка Олімпіади Ольга Харлан поділилася термінами повернення до змагань у фехтуванні у коментарі для Асоціації спортивних журналістів України

Ольга Харлан, шестиразова призерка Олімпійських ігор, поділилася своїми планами щодо повернення до змагань у фехтуванні. Вона висловилася про це в коментарі для Асоціації спортивних журналістів України.

На Олімпіаді-2024 Харлан здобула дві медалі: “бронзу” в індивідуальних змаганнях та “золото” в командних. Цей успіх дозволив їй стати рекордсменкою України за кількістю олімпійських нагород, перевершивши досягнення плавчині Яни Клочкової, яка має шість медалей.

Після Олімпіади в Парижі Харлан взяла участь лише в одному змаганні – етапі Гран-прі в Орлеані, де, на жаль, вибула вже в другому колі. В травні вона також дебютувала в ролі тренерки українських фехтувальниць на Гран-прі в Сеулі.

Лише в червні Ольга відновила свої тренування, через що пропустила чемпіонат Європи-2025, на якому вона раніше вісім разів ставала чемпіонкою і була чинною срібною призеркою в командній шаблі. Федерація фехтування України повідомила, що цього сезону вона “відпочиває”.

На церемонії нагородження щорічних премій від АСЖУ Харлан розповіла про свій досвід роботи тренеркою та поділилася планами щодо повернення до змагань.

“Готуюся повернутися на доріжку. В моєму випадку це потрібно робити за два-три місяці. Можливо, навіть за чотири. Я вже маю певний досвід у фехтуванні, і тіло потребує багато догляду в плані підготовки. Тому якщо хочу повертатися, то вже в гарній формі” – Ольга Харлан

“Можна сказати, що була не як тренерка, а партнерка в команді, яка поки поза доріжкою. Ми команда не лише на доріжці, але й поза нею. Тому я завжди рада допомогти дівчатам. Могла трохи відчути себе тренеркою, але все ж вважаю себе членкинею команди”.

Таким чином, Харлан пропустить чемпіонат світу-2025 з фехтування, який відбудеться в Тбілісі з 22 по 30 липня. Сезон 2025/26 у фехтуванні розпочнеться з змагань серії Сателіт у вересні, а перший етап Кубка світу в жіночій шаблі пройде з 6 по 9 листопада в алжирському Орані.

Ольга Харлан: основні факти

34-річна українська фехтувальниця спеціалізується на змаганнях у шаблі.

Вона дворазова олімпійська чемпіонка (2008, 2024 роки в командній шаблі), а також має “срібло” з Ріо-2016 в командних змаганнях і три “бронзи” в індивідуальній шаблі (2012, 2016, 2024 роки).

Ольга є шестиразовою чемпіонкою світу та восьмиразовою чемпіонкою Європи. Загалом вона має 15 медалей чемпіонатів світу та 22 нагороди чемпіонатів Європи, що робить її найбільш титулованою фехтувальницею України в історії.