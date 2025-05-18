Ольга Корсун відзначилася успішним дебютом на “золотому” етапі Континентального туру World Athletics, що проходив у Токіо, здобувши срібну медаль у потрійному стрибку. Цей виступ став першим для української легкоатлетки в літньому сезоні 2025 року після відновлення від травми спини.

Перед змаганнями в Токіо Ольга пережила непростий період: на останньому великому міжнародному турнірі – чемпіонаті Європи у приміщенні – вона не змогла потрапити до фіналу, зайнявши 15-те місце. Проте на Континентальному турі в Японії спортсменка змогла повернутися до боротьби за призові місця.

Змагання у потрійному стрибку в Токіо виявилися напруженими. Після першої спроби з результатом 13,53 м Корсун очолила турнірну таблицю. У другій спробі вона заступила, а в третій показала 13,39 м, що не дозволило покращити її результат.

Головною суперницею Ольги стала японка Маоко Такашіма, яка у другій спробі перевершила українку на 8 см, а у третій встановила найкращий результат змагань – 13,66 м. Хоча Корсун двічі перестрибнула позначку 13,40 м у наступних спробах, цього виявилося недостатньо для боротьби за золоту медаль.

В результаті, найкращий стрибок Ольги – 13,53 м – приніс їй срібну нагороду. Третє місце зайняла ще одна представниця Японії, Акарі Фунада, з результатом 13,52 м.

Цей успіх став для 28-річної спортсменки першою нагородою на рівні “золотої” серії Континентального туру World Athletics. У сезоні 2025 року це вже третя медаль Ольги Корсун: раніше вона здобула золото на командному чемпіонаті України у приміщенні в січні та стала віцечемпіонкою національних змагань у лютому.

Останній міжнародний успіх Корсун відбувся в червні 2024 року, коли вона виграла престижний турнір у польському Познані. Тепер українська легкоатлетка впевнено розпочала літній сезон, демонструючи високий рівень підготовки та амбіції на міжнародній арені.