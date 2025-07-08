Ольга Стефанішина спростувала чутки про посольство в США

Минулого тижня видання РБК-Україна повідомляло про кандидатів на посла в США.

Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань євро та євроатлантичної інтеграції, спростувала інформацію про можливе призначення її на посаду Посла України у США. Вона зазначила, що жодних розмов на цю тему з нею не проводили, про що повідомила в інтерв’ю на ICTV.

“Що таке чутки? Це лише два джерела, з яких, власне, ця інформація розповсюджується. Я точно можу сказати, що таких розмов я не мала ні з ким ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де.” – Ольга Стефанішина

Стефанішина підкреслила, що її основні зусилля зосереджені на роботі в напрямках європейської інтеграції, Міністерства юстиції та об’єднання реформ у сфері верховенства права з євроінтеграційним курсом України. Вона зазначила, що ці плани постійно формуються та реалізуються.

“Тобто це плани, які постійно формуються, реалізуються, вони узгоджені на всіх рівнях, вони також потребують координації з парламентом, з президентом України. Тому робота в нас є, плани є, розмов таких зі мною особисто ніхто не вів і, можливо, це лише чутки.” – Ольга Стефанішина

Згідно з інформацією Bloomberg, президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом можливу заміну чинної посолки в США Оксани Маркарової під час останньої телефонної розмови. Серед кандидатів на цю посаду називалися прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров, сама Стефанішина, а також міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім того, раніше повідомлялося про можливі кадрові зміни в команді президента, зокрема, про заміну прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Головною претенденткою на цю посаду вважається перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. Проте, станом на 7 липня, остаточне рішення ще не ухвалене, і в парламенті не почали збирати голоси за кадрові зміни.

Також минулого тижня з’явилася інформація про те, що серед кандидатів на посла в США розглядають міністра культури Миколу Точицького. Це підтвердило поінформоване джерело, хоча його прізвище не згадувалося під час розмови між Зеленським та Трампом.