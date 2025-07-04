Віце-прем’єрка Стефанішина проживає в незадекларованій квартирі бізнес-класу

Про це йдеться у матеріалі-розслідуванні кореспондентів Bihus.Info

Журналісти Bihus.Info виявили, що Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань євроінтеграції, проживає в квартирі, яка не зазначена в її офіційній декларації. Це стало відомо в результаті розслідування.

Квартира, про яку йдеться, є трикімнатним житлом бізнес-класу, розташованим у житловому комплексі поблизу Львівської площі. Вартість подібних квартир на сьогоднішній день починається від 9 мільйонів гривень. Оформлена вона на матір віцепрем’єрки, Надію Кравець. Батько Ольги також володіє кількома коморами та паркомісцем у цьому ж комплексі.

Сама Ольга Стефанішина пояснила, що її батьки інвестували в цю нерухомість ще у 2019 році, коли ціни були значно нижчими.

“Квадратний метр конкретно по цій квартирі коштував 29 000 грн. Навіть за тою ціною, яка не є зараз такою, як можна на ринку знайти в 2019-му році, це все одно були достатньо немаленькі кошти. Квартира була придбана з розстроченими платежами.” – Ольга Стефанішина

Щодо користування квартирою, віцепрем’єрка зазначила, що:

“Я в ній проживаю не досить давно. На постійній основі, мені здається, це буквально кілька місяців, можливо навіть з кінця 2024 року. Для нас це набагато зручніше, щоб ми жили в цій квартирі.” – Ольга Стефанішина

Вона також запевнила, що квартира буде внесена до її декларації.

“Вона буде задекларована, тому що в цей період, який я проживаю вже зараз, є підстави для того, щоб її вносити в декларацію. Відповідно, з 1 січня 2026 року відкриється період декларування. Вона буде в декларації.” – Ольга Стефанішина

Журналісти також звернули увагу на те, що відповідно до чинних роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), посадовці зобов’язані декларувати майно, яким користуються понад пів року або станом на кінець року, незалежно від його власності.

У матеріалі зазначається, що доходи батьків віцепрем’єрки не виглядають достатніми для придбання такої нерухомості навіть за цінами 2019 року. За даними журналістів, одна з компаній батька за останні роки демонструвала лише скромні прибутки, а інша взагалі не подавала звітності. У 2023 році батько Стефанішиної заробив близько 350 тисяч гривень, тоді як вартість одного паркомісця у цьому житловому комплексі становить від 1,5 мільйона гривень.