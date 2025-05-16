Ольга Токарчук, видатна польська письменниця та лауреатка Нобелівської і Букерівської премій, називає п’ять українських авторів, які активно привертають увагу до української літератури на міжнародній арені. Цю інформацію вона поділилася в інтерв’ю для проєкту “Прощавай, імперіє!”.

Токарчук зазначає, що жахлива війна, яку переживає Україна, підкреслює важливість української літератури, яка має величезну місію – донести до світу правду про події в країні. Вона сама є активною читачкою та шанувальницею нових голосів, які з’являються в українській літературі.

Серед авторів, які привертають найбільшу увагу за кордоном, Токарчук виділяє:

Катерину Бабкіну;

Таню Малярчук;

Софію Андрухович;

Сергія Жадана;

творчість Вікторії Амеліної, яка tragically загинула внаслідок російського обстрілу Краматорська.

«Ці голоси вселяють надію тим, хто спостерігає за війною, що все, що відбувається, знайде своє відображення в літературі. Я впевнена, що це стане новим поштовхом для української літератури, виводячи її на новий, неймовірний рівень», – підкреслює Токарчук.

Вона також акцентує, що ці автори допоможуть західним читачам побачити події в Україні з іншого ракурсу.

Про Ольгу Токарчук

Ольга Токарчук – одна з найуспішніших польських письменниць, яка стала першою представницею Польщі, що отримала Нобелівську премію з літератури за «оповідальну уяву, що з енциклопедичною пристрастю досліджує перетин кордонів як форму життя».

Виросла в Сулехові в родині вихідців з України, її бабуся, родом з України, вийшла заміж за поляка. Твори Токарчук перекладені на майже 40 мов, що робить її однією з найпопулярніших сучасних польських авторок у світі.