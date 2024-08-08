Українські греко-римські борці завоювали срібну та бронзову медалі на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Парвіз Насібов боровся у фіналі категорії до 67 кг, але програв Саїду Есмаїлі Лейвесі з Ірану — 5:6.

Нна Олімпіаді-2020 Насібов так само програв у вирішальній сутичці і залишився із “сріблом”.

Одразу після Насібова сутичку за “бронзу” у вазі до 87 кг проводив Жан Беленюк.

Українець переміг поляка Аркадіуша Кулинича (3:1) і посів третє місце.

Цей поєдинок став останнім для Беленюка в кар’єрі. У Токіо-2020 Жан Беленюк був єдиним з української команди, хто здобув олімпійське золото.

Після двох медалей наших борців Україна тепер має на Іграх-2024 10 нагород — 3 “золота”, 3 “срібла”, 4 “бронзи” — і посідає 15-е місце у медальному заліку.