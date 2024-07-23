Олімпійські ігри-2024 у Парижі стартують 26 липня. Однак чоловічий футбольний турнір розпочнеться на два дні раніше — 24 липня і триватиме до 9 серпня.

Україна вперше в історії відібралася на Олімпіаду з футболу. Сталося це завдяки виступу на чемпіонаті Європи-2023, де команда дійшла до півфіналу.

Як зазначалось вище, суперниками у групі B для України стануть: Аргентина, Марокко та Ірак.

Перший матч підопічні Руслана Ротаня зіграють проти Іраку 24 липня, матч розпочнеться о 20-00 за київським часом.

Склад збірної України з футболу на Олімпійські ігри-2024:

Воротарі: Кіріл Фесюн (“Шахтар”), Яків Кінарейкін (“Дніпро-1”), Георгій Єрмаков (Олександрія)

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов (“Зоря”), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва — “Ворскла”), Олександр Мартинюк (“Олександрія”), Олексій Сич (“Рух”), Володимир Салюк (“Чорноморець”)

Півзахисники: Максим Хлань (“Лехія”, Польща), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Кирило Сігеєв (усі — “Шахтар”), Валентин Рубчинський (“Дніпро-1”), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва — “Динамо”), Владислав Велетень (“Колос”), Олег Федор (“Рух”), Артем Шулянський (“Олександрія”)

Нападники: Данило Сікан (“Шахтар”), Ігор Краснопір (“Рух”)

Календар групи В

24.07.2024

Аргентина — Марокко (16:00, Сент-Етьєн)

АФК-3 — Україна (20:00, Ліон)

27.07.2024

Аргентина — АФК-3 (16:00, Ліон)

Україна — Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30.07.2024

Україна — Аргентина (18:00, Ліон)

Марокко — АФК-3 (18:00, Ніцца)

Час початку матчів — київський.

Дві найкращі команди групи В за сіткою виходять на представників групи А.

Формат олімпійського турніру традиційний: боротьба в чотирьох групах по чотири команди, по дві найсильніші виходять у плей-оф, потім — чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце й фінал (9 серпня, Париж, «Парк де Пренс»).