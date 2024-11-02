Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
“Які умови у місцях несвободи для виданих Україні осіб, що підозрюються або обвинувачуються в скоєнні злочину? Це можна побачити на фото!” — зазначив він у дописі, до якого додав фото Чортківської установи виконання покарань №26 та Закарпатської установи виконання покарань №9.
Лубінець зазначив, що у цих установах проведені ремонтні роботи, вони забезпечені всім необхідним обладнанням і меблями, умови утримання відповідають національним та міжнародним нормативно-правовим актам.
Крім того, омбудсман наголосив, що спільно з громадськістю регулярно здійснює відвідування місць несвободи.
“Для виконання функцій національного превентивного механізму Офіс Омбудсмана спільно з громадськістю постійно здійснює відвідування місць несвободи. Зокрема, саме цього року ми приділили увагу моніторингу установ для тримання виданих (екстрадованих) Україні осіб. І будемо продовжувати робити це надалі!” — резюмує Лубінець.
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