Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував нещодавно поширювану інформацію про критичні умови утримання ув’язнених в українських в’язницях, через що, нібито європейські суди все частіше відмовляють Україні в екстрадиції. Йдеться про видачу державі особи, яку розшукують компетентні органи для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Які умови у місцях несвободи для виданих Україні осіб, що підозрюються або обвинувачуються в скоєнні злочину? Це можна побачити на фото!” — зазначив він у дописі, до якого додав фото Чортківської установи виконання покарань №26 та Закарпатської установи виконання покарань №9.

Лубінець зазначив, що у цих установах проведені ремонтні роботи, вони забезпечені всім необхідним обладнанням і меблями, умови утримання відповідають національним та міжнародним нормативно-правовим актам.

Крім того, омбудсман наголосив, що спільно з громадськістю регулярно здійснює відвідування місць несвободи.

“Для виконання функцій національного превентивного механізму Офіс Омбудсмана спільно з громадськістю постійно здійснює відвідування місць несвободи. Зокрема, саме цього року ми приділили увагу моніторингу установ для тримання виданих (екстрадованих) Україні осіб. І будемо продовжувати робити це надалі!” — резюмує Лубінець.