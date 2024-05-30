Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, Україна нічого не призупиняла і не займала ультимативної позиції у питанні обмінів військовополонених.

Про це він повідомив в ефірі Національного марафону.

Дмитро Лубінець відреагував на слова російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими призупинені через надумані вимоги української сторони”.

Він наголошує, обміни не відбуваються, бо цього не хоче Росія.

“Це не відповідає дійсності! Україна нічого не призупиняла і не займала ультимативної позиції у питанні обмінів військовополонених! Обміни не відбуваються, бо цього не хоче Росія! Україна ж постійно пропонує нові підходи у поверненні наших захисників додому”, – сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Відповідно до Женевських конвенцій, першочергово варто здійснювати обмін тяжкопоранених і хворих. Україна вже давно одноосібно створила змішану медичну комісію. Таку ж комісію мала створити РФ. Однак країна-агресор традиційно гальмує усі процеси, які націлені на збереження життя та здоров’я військовополонених, зазначає омбудсмен.

Крім того, Росія не забезпечує належне листування українських полонених із родичами, що також передбачено у Женевських конвенціях. Україна, своєю чергою, надає можливість здійснювати телефонні дзвінки.

“МКЧХ також не має повного допуску до місць утримання українських військовополонених. Звідси виникає й проблема із верифікацією українських полонених Захисників та Захисниць. Натомість Україна надає допуск до російських полонених без жодних перепон. Відкритість української сторони на власні очі бачив і Омбудсман Туреччини, який відвідав табір для російських військовополонених. Проте відповідного візиту до Росії ми досі не бачили”, – каже Лубінець.

Омбудсман резюмує, Росії була озвучена готовність української сторони спільно з представниками російської візаві відвідати місця утримання військовополонених з обох сторін, однак вона не погодилася на цю пропозицію.