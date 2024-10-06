Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець направить листи до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН щодо чергового розстрілу окупантами українських військовополонених.

Про це він написав у Telegram-каналі.

“Сьогодні в інтернеті з’явилися чергове відео, де окупанти, ймовірно, розстрілюють беззбройних українських військових у Донецькій області”, – йдеться у дописі.

Лубінець повідомив, що він вимагатиме від міжнародної спільноти фіксувати такі порушення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими та міжнародного гуманітарного права.

“Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку”, – додав омбудсман.

Він наголосив, що дії росіян щодо військовополонених з України є неприпустимими і є свідченням порушення прав людини.

“Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання!” – резюмував Лубінець.