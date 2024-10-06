Про це він написав у Telegram-каналі.
“Сьогодні в інтернеті з’явилися чергове відео, де окупанти, ймовірно, розстрілюють беззбройних українських військових у Донецькій області”, – йдеться у дописі.
Лубінець повідомив, що він вимагатиме від міжнародної спільноти фіксувати такі порушення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими та міжнародного гуманітарного права.
“Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку”, – додав омбудсман.
Він наголосив, що дії росіян щодо військовополонених з України є неприпустимими і є свідченням порушення прав людини.
“Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання!” – резюмував Лубінець.
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