Україна звернулася до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл російськими окупантами українських військовополонених.

Про це йдеться у заяві українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

Як розповів омбудсмен, він негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт.

“Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога”, – наголосив він.

Лубінець зазначив, що черговий російський злочин має стати частиною доказової бази для трибуналу над РФ.

“Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал – сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази“, – резюмував омбудсмен.

У мережі з’явилося відео розстрілу полонених українських військових в Кринках на лівому березні Херсонської області. На записі видно, що представник ЗС РФ здійснює у трьох беззбройних нерухомих військових кілька пострілів.