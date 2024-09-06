Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на нове відео, яке з'явилося в мережі, на якому окупанти розстрілюють, ймовірно, українського військовополоненого.

Про це омбудсмен повідомив у своєму телеграм-каналі.

Лубінець підкреслив, що вже звернувся до Організації Об’єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою розслідувати цей інцидент. Він наголосив на необхідності термінового розслідування можливого порушення міжнародного гуманітарного права.

Омбудсмен наголосив, що розстріл росіянами українського військовополоненого — це грубе порушення Женевських конвенцій. Адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними.

“Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН. Ці міжнародні організації мають змусити Росію дотримуватися норм міжнародно гуманітарного права й фіксувати кожне порушення”, — написав Лубінець.

Він підкреслив, що війна, яку веде Росія, є гібридною, і що розстріли українських військовополонених, які з’являються у відео, — це частина цієї стратегії.

“Таким чином окупанти хочуть залякати українців. Але насправді вони лише показують своє істинне обличчя – обличчя терориста та вбивці. Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог, — резюмує омбудсмен.