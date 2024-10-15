Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до кількох державних органів з метою забезпечення належної реакції та з'ясування обставин побиття 15-річного студента в гуртожитку Хмельницького.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

“У Хмельницькій області учень професійного училища потрапив до реанімації після побиття його іншим студентом. Як тільки ця інформація розпочала ширитися соціальними мережами, моя представниця у Хмельницькій області Оксана Кізаєва негайно вирушила на місце події”, – написав він.

Директор училища повідомив Оксані Кізаєвій, що навчальний заклад не має власного гуртожитку, тому на підставі договірних відносин користується приміщенням іншого гуртожитку, де й трапився інцидент.

“Саме працівники училища були зобовʼязані нести відповідальність за дотриманням норм, правил проживання та дисципліну в гуртожитку. Відомо, що чергування працівників у гуртожитку здійснюється відповідно до графіка з 18.00 до 22.00. Побиття одним учнем іншого сталось близько 23.00. А про подію працівників училища повідомив інший учень. Після чого ті прибули на місце разом зі швидкою і поліцією”, – пише Дмитро Лубінець.

За його даними, хлопець досі у лікарні, йому видалили селезінку. З метою з’ясування обставин справи та її кваліфікації Лубінець направив запити до Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Також омбудсмен звернувся до Міністерства освіти і науки України щодо проведення службового розслідування стосовно халатності працівників училища, якими не було забезпечено належного рівня безпеки учня та скерував запит і до Національної соціальної сервісної служби України з проханням вжити невідкладних заходів реагування.