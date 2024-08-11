Російська омбудсменка Тетяна Москалькова вимагає у Верховного комісара ООН з прав людини засудити «варварський напад» на Курську область.

Про це пише російський Telegram-канал “Медуза — Live”.

Москалькова у своєму зверненні назвала атаку на Курську область проявом “тероризму з боку України” і вимагала “вжити заходів для недопущення грубого масового порушення прав людини”.

“Направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів для недопущення грубого масового порушення прав людини”, — йдеться у дописі російської омбудсменки.

Додамо, що після початку рейду ЗСУ до Курської області ООН закликала до деескалації конфлікту.

“Подібні інциденти збільшують ризики, які викликають занепокоєння ескалацією кризи. Ми б хотіли бачити деескалацію ситуації максимально можливою мірою. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони діяти відповідально та забезпечити захист цивільного населення”, — сказав речник генсека ООН Фархан Хак 8 серпня.

Також Хак наголосив на необхідності “врегулювання кризи на основі Статуту та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН”. Водночас речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, коментуючи події у Курській області, заявив, що згідно з міжнародним правом Україна має законне право захищатися, зокрема і завдаючи ударів по агресору на його території.