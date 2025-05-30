Омський суд заборонив меми з Путіним, порівняними з Гітлером

На це рішення суду звернуло увагу російське видання “Вёрстка”

Кіровський районний суд Омська ухвалив рішення про заборону 12 веб-сторінок, на яких містяться меми, що порівнюють президента Росії Володимира Путіна з Адольфом Гітлером. Окрім цього, під заборону потрапили й інші зображення з російським лідером.

Цю інформацію оприлюднило російське видання “Вёрстка”.

Згідно з рішенням суду, деякі зображення, на яких Путін зображений з вусами та зачіскою, схожою на гітлерівську, також були заборонені. Зокрема, під заборону потрапили меми з фільму “Гітлер капут!”, в якому головну роль виконує російський актор Павло Дерев’янко.

Омський суд також заборонив зображення з написами “Путлер капут”, які часто використовувалися під час акцій протесту. Наприклад, фото російського блогера Іллі Варламова, на якому жінка тримає плакат з написом “Путлер, выпей яду, пока не угостили свинцом”, також потрапило під заборону.

Крім того, суд заборонив сторінку на сайті Стихи.ру, де розміщено зображення Путіна з револьвером, приставленим до голови, та написом “Как спасти Россию от позора”.

Заборону цих зображень ініціювала прокуратура Омська, яка пояснила своє рішення тим, що такі матеріали “негативно впливають на інтереси суспільства та держави, спонукаючи невизначене коло осіб до терористичної діяльності”.