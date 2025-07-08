Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

8 липня 2025 року виповнюється рік з моменту, коли російська ракета Х-101 влучила в корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”. Ця трагедія забрала життя двох людей – родича пацієнта та лікарки, а 32 особи отримали поранення. Через кілька днів у лікарні помер хлопчик, який перебував у критичному стані в реанімації. Внаслідок атаки корпус токсикології був повністю зруйнований, а ще чотири корпуси зазнали значних пошкоджень.

Ця ракетна атака, що сталася 8 липня 2024 року, була частиною масованого обстрілу, під час якого російські війська використали аеробалістичні, балістичні та крилаті ракети, які влучали в різні райони Києва. Уламки ракет впали у семи районах столиці, спричинивши руйнування будівель і загибель понад 30 людей. Лікарня “Охматдит” стала однією з цілей, де на момент атаки перебувало понад 600 пацієнтів.

Олег Яворський, судинний хірург, який закінчив нічну зміну перед ударом, одразу повернувся до лікарні, щоб допомогти колегам. Він згадує:

“Я побачив це ще далеко на під’їздах до лікарні. Великий стовп диму, запах гарі. Коли приїхав, це виглядало досить жахливо. Тому що я не був готовий побачити свою лікарню в такому стані. Вціліле обладнання допомагав виносити. Розчищати шляхи евакуації, проходу пацієнтів, тому що важливо, щоб пацієнти йшли по чистому, по розчищеному шляху.”

Відновлення лікарні розпочалося одразу після атаки. Благодійна платформа UNITED24 та Monobank за кілька годин зібрали 100 мільйонів гривень. Уряд також виділив 100 мільйонів гривень із резервного фонду, а президент Володимир Зеленський анонсував додаткові 300 мільйонів гривень на ремонт.

Перший тендер на ремонт фасаду та внутрішнє оздоблення лікарні оголосив благодійний фонд “Охматдит – Здорове дитинство”. Однак конкурс викликав суперечки через значну різницю у пропозиціях учасників. Згодом Міністерство охорони здоров’я оголосило про проведення нового тендеру на платформі Prozorro, а зібрані кошти було перераховано на рахунок лікарні.

Стан відновлення лікарні

У червні 2025 року розпочалися ремонтні роботи в одному з пошкоджених корпусів “Охматдиту”. Було підписано договір із компанією “Ріола-Модуль ЛТД” на суму майже 293 мільйони гривень, що на 70 мільйонів менше від початкової очікуваної вартості. Проєкт включає відновлення будівельних конструкцій, покрівлі, фасадів, інженерних систем, а також систем медичних газів, пожежної сигналізації та благоустрою території.

Олександр Урін, виконувач обов’язків директора лікарні, розповів:

“Ведеться достатньо велика робота майже на шести поверхах. Ми продовжуємо функціонувати як лікарня. Тому поки що в основних наших пріоритетних приміщеннях ідуть демонтажні роботи. Вже почалися монтажні роботи всередині будівлі і також підготовчі роботи і монтажні роботи по фасаду.”

Планується завершити ремонт до кінця 2025 року. Паралельно готують техніко-економічне обґрунтування щодо відновлення хірургічного корпусу, а також проєктно-кошторисну документацію для реставрації токсикологічного та адміністративного корпусів, які є історичними пам’ятками. За словами Уріна, у цих будівлях можуть створити меморіал, музей лікарні та тренінговий центр.

Медичний директор Сергій Чернишук зазначив, що корпус, у який влучила ракета, наразі перебуває на етапі консервації, щоб уникнути подальшого руйнування:

“Це історична будівля. Ми зобов’язані, поки готуємо проєкт, зробити все, щоб уникнути подальшого руйнування будівлі. Фактично це буде дуже тривала наукова робота, тому що це історична будівля. Там все набагато складніше і довше, ніж у звичайних корпусах. І я сподіваюсь, що в наступному році цей проєкт буде, і відповідно ми будемо відновлювати. Точніше, це називається не відновлення, а реставрація. На щастя, за весь цей час не відбулося подальшого руйнування.”

Незважаючи на пошкодження, лікарня продовжує свою роботу. Частина корпусів використовується не в повному обсязі, але всі медичні сервіси, які діяли до атаки, функціонують. Відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії, де працює Олег Яворський, було переміщене до сусідніх приміщень, а кількість ліжок у палатах збільшена для забезпечення пацієнтів необхідною допомогою.

Олег Яворський підкреслює: