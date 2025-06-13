Психіатричні заклади під окупацією в Україні: проблеми евакуації та стан пацієнтів

Як повідомляє медіа Babel

У лютому 2022 року, коли російська армія вторглася в Україну, 42 психіатричні заклади в дев’яти регіонах країни опинилися під контролем окупантів. Протягом перших 100 днів вдалося звільнити 17 з них. Журналісти провели розслідування, щоб з’ясувати, які установи досі залишаються під окупацією, що сталося з пацієнтами та чому їх не евакуювали на початку війни.

Згідно з інформацією правозахисниці Олени Темченко з ГО «Українські правозахисні ініціативи», на початок 2022 року в 15 психіатричних закладах, які залишаються під контролем окупантів, перебувало близько трьох тисяч пацієнтів, що отримували соціальні послуги.

У Херсонській області, зокрема, в жовтні 2022 року окупанти вивезли 54 жінок-пацієнток психоневрологічного інтернату до Криму. Їхня подальша доля залишається невідомою. Проти колишнього керівника закладу Бориса Шутикова порушено кримінальну справу за співпрацю з окупантами та депортацію пацієнтів.

У Запорізькій області до початку війни функціонували три психіатричні лікарні та сім психоневрологічних інтернатів. Хоча частину пацієнтів вдалося евакуювати, раптовість бойових дій та відсутність «зелених коридорів» призвели до того, що деякі заклади залишилися під окупацією. У Преславському та Орловському інтернатах пацієнтів використовують у російській пропаганді, а керівники цих установ співпрацюють з окупантами.

У Луганській області, де до війни діяли три психіатричні лікарні та шість психоневрологічних інтернатів, частину пацієнтів вдалося евакуювати, але більшість закладів залишаються під контролем окупантів. Директори деяких установ погодилися на співпрацю з росіянами та активно поширюють пропаганду серед пацієнтів.

У Донецькій області вдалося евакуювати всіх пацієнтів психоневрологічних інтернатів у 2022 році, проте будівлі деяких закладів були зруйновані або залишилися на окупованих територіях. Один із інтернатів було перенесено до Полтавської області.

Правозахисники та омбудсмен підкреслюють, що на початку повномасштабного вторгнення не було належної готовності до евакуації пацієнтів психіатричних закладів. Відсутність актуальних планів евакуації та чітких алгоритмів дій у воєнних умовах призвела до того, що сотні людей залишилися в окупації.

«Плани евакуації в умовах воєнного стану не перевірялися до 2022 року. Це була невивчена помилка 2014 року. На початку повномасштабного вторгнення деякі директори психіатричних закладів були готові евакуювати пацієнтів, але не отримали жодних вказівок. Люди були в розпачі, бо їм казали, що все готово, але водночас наказували шукати шляхи евакуації самостійно», – зазначає Олена Темченко.

Станом на червень 2025 року жоден із державних органів не надав конкретних планів або дій щодо евакуації пацієнтів психіатричних лікарень та інтернатів, які залишаються під окупацією з початку війни.