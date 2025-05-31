Пошуки під завалами в Білозерському після атаки російського дрона

Як повідомляють на сторінці рятувальників у Facebook

У Білозерському на Донеччині тривають пошуки двох осіб, які опинилися під завалами багатоповерхового будинку після атаки російського дрона. Операція з порятунку триває вже більше доби.

Раніше з’явилася помилкова інформація про те, що тіла загиблих були знайдені. Станом на 21:00 31 травня, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) не повідомляла про завершення пошукових робіт. Вибачаємося за можливі непорозуміння.

Речниця ДСНС Донеччини, Вероніка Бахал, підтвердила, що пошуки все ще тривають. На момент 21:00 у суботу, 31 травня, рятувальники продовжують працювати на місці події, де під завалами можуть залишатися дві людини. Як зазначалося на сторінці рятувальників о 11:55, фахівці вже розібрали понад 50 тонн будівельних конструкцій.

“Частково зруйновано квартири з третього по п’ятий поверх одного з підʼїздів. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися дві людини”. – ДСНС Донеччини

Станом на 31 травня 2025 року, рятувальники продовжують свою роботу в зруйнованих квартирах Білозерського.

Обстріл Білозерського 30 травня 2025 року: деталі

В ніч з 29 на 30 травня, близько 2:30, російські окупаційні війська здійснили обстріл міста Білозерське за допомогою дронів. Безпілотник “Герань-2” влучив у п’ятиповерховий будинок.

Внаслідок цього обстрілу постраждали 40-річна жінка та її 16-річний син. Також під завалами будинку рятувальники шукають подружжя – 70-річного чоловіка та 68-річну жінку.

Правоохоронні органи розслідують цей удар по Білозерському як воєнний злочин з боку Російської Федерації.