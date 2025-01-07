Високопоставлені політики трьох найбільших партій Великої Британії закликали обраного президента США Дональда Трампа переглянути свої стосунки з Ілоном Маском, після того, як останній зробив низку провокаційних висловлювань щодо політики Сполученого Королівства.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Останнім часом Маск активно висловлював свої погляди на британську політику через платформу X, закликаючи до ув’язнення прем’єра Великої Британії Кіра Стармера, звільнення правого активіста Томмі Робінсона та заміни лідера партії Reform UK Найджела Фараджа.

Маск запустив опитування, де ставив питання, чи повинні США “звільнити народ Британії від тиранічного уряду”.

Ці пости викликали обурення серед британських політиків. Лейбористський уряд, консервативна опозиція та партія Reform UK обговорюють, як довго може протриматися альянс між Маском та Трампом, враховуючи шкоду, яку, за їхніми словами, висловлювання Маска завдають репутації нового президента США навіть серед його прихильників у Великій Британії.

Деякі союзники Трампа також висловили стурбованість щодо впливу Маска на нову адміністрацію США, зазначаючи, що його втручання в політику Великої Британії є безпрецедентним для високопоставленої особи з США.

Великобританія і США традиційно мають “особливі відносини”, і, за словами політиків, погрози Маска можуть поставити під загрозу ці стратегічні зв’язки між країнами.