Продаж OnlyFans: Fenix International веде переговори з Forest Road

Як повідомляє медіа Reuters

Компанія Fenix International Ltd, яка є власником популярної платформи OnlyFans, веде переговори про можливий продаж сервісу інвестиційній групі. За попередніми оцінками, вартість угоди може скласти близько 8 мільярдів доларів, згідно з інформацією від трьох обізнаних джерел.

Групу інвесторів очолює Forest Road Company, що розташована в Лос-Анджелесі. Проте, особи інших учасників угоди поки що не розголошуються, а деталі переговорів залишаються під завісою таємниці.

OnlyFans здобула популярність під час пандемії COVID-19, ставши платформою, де творці контенту, переважно дорослого жанру, можуть отримувати фінансову підтримку від своїх підписників. Платформа бере близько 20% від доходів своїх користувачів.

Згідно з офіційними даними, у фінансовому році, що завершився в листопаді 2023 року, OnlyFans заробила 6,6 мільярда доларів, що є значним зростанням у порівнянні з 375 мільйонами у 2020 році. Цей стрімкий ріст привернув увагу інвесторів.

Документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США, свідчать про те, що деякі керівники Forest Road раніше брали участь у спеціальній інвестиційній компанії, яка вела переговори про вихід OnlyFans на біржу у 2022 році. Проте представники обох компаній поки що утримуються від коментарів.

Окрім Forest Road, Fenix International Ltd також веде переговори з іншими потенційними покупцями. За словами джерел, інтерес до платформи виявили кілька зацікавлених сторін, а переговори тривають з березня 2025 року. Очікується, що угода може бути укладена найближчими тижнями, хоча жодних гарантій немає.

Крім того, розглядається можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) як альтернативний варіант розвитку подій.

Власником компанії є Леонід Радвінський, американець українського походження, який придбав OnlyFans у 2018 році. За останні три роки він отримав дивіденди на суму понад 1 мільярд доларів.

Раніше було опубліковано розслідування, яке виявило численні скарги на появу на платформі матеріалів, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми та порнографією без згоди учасників. Також були зафіксовані випадки використання OnlyFans для торгівлі людьми та експлуатації жінок.

Через наявність такого контенту платформа вважається “недоторканною” для багатьох великих банків і інвесторів, оскільки під час перевірок можуть бути виявлені незаконні матеріали, що створює значні репутаційні та юридичні ризики.

Forest Road, заснована у 2017 році, спеціалізується на інвестиціях у медіа, відновлювану енергетику та цифрові активи. Серед її проєктів – команда автоперегонів Formula E, а також розширення консалтингового бізнесу через придбання контрольного пакету ACF Investment Bank у 2024 році.