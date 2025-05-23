Продаж OnlyFans за 8 млрд доларів: переговори з Forest Road Company

Як повідомляє медіа Reuters

Компанія Fenix International Ltd, яка є власником популярної платформи OnlyFans, наразі веде переговори про можливий продаж цього сервісу інвестиційній групі. Орієнтовна вартість угоди становить близько 8 мільярдів доларів, згідно з інформацією від трьох обізнаних джерел.

Групу інвесторів очолює Forest Road Company, фірма з Лос-Анджелеса, проте особи інших учасників угоди поки що не розголошуються. Раніше деталі про потенційних покупців та оцінку вартості угоди залишалися під завісою таємниці.

OnlyFans здобула популярність під час пандемії COVID-19, ставши платформою, що дозволяє творцям контенту, переважно в індустрії дорослих, отримувати доходи від підписників за доступ до ексклюзивних матеріалів. Платформа утримує близько 20% від доходів своїх користувачів. У 2023 році OnlyFans заробила 6,6 мільярда доларів, що є значним зростанням у порівнянні з 375 мільйонами у 2020 році, що привернуло увагу інвесторів.

Документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США, свідчать, що деякі керівники Forest Road раніше брали участь у спеціальній інвестиційній компанії, яка в 2022 році вела переговори про виведення OnlyFans на біржу. Проте представники обох компаній відмовилися коментувати поточні переговори.

Окрім Forest Road, Fenix International Ltd також веде переговори з іншими потенційними покупцями. Інтерес до платформи зростає, а переговори тривають щонайменше з березня 2025 року. Очікується, що угода може бути укладена найближчими тижнями, хоча остаточні гарантії поки що відсутні.

Крім того, розглядається можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) платформи. Власником OnlyFans є Леонід Радвінський, американець українського походження, який придбав компанію у 2018 році. За даними британських звітів, за останні три роки він отримав понад 1 мільярд доларів дивідендів.

У минулому році було опубліковано розслідування, яке задокументувало численні скарги на появу на платформі матеріалів, що містять дитячу порнографію, насильство та контент без згоди учасників. Також виявлено випадки використання OnlyFans для торгівлі людьми та експлуатації жінок.

Ці проблеми призвели до того, що багато великих банків та інвесторів вважають OnlyFans “недоторканною” платформою, оскільки під час перевірок можуть бути виявлені незаконні матеріали, що створює репутаційні та юридичні ризики.

Forest Road Company, заснована у 2017 році, спеціалізується на інвестиціях у медіа, відновлювану енергетику та цифрові активи. Серед її проєктів – команда автоперегонів Formula E та придбання контрольного пакету інвестиційного банку ACF Investment Bank у 2024 році.