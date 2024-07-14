Закон не дозволяє продовження терміну оновлення військово-облікових даних у разі хвороби або інших обставин. Однак особи, які перебували на лікуванні, мають право оскаржити це в суді.

Про це заявив Марк Андрусяк, директор Департаменту кадрової політики Міноборони.

На сьогодні законом передбачена обов’язкова вимога до оновлення даних громадянами України упродовж 60 діб. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи певних інших обставин законодавством не передбачено.

Після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті справи щодо вчинення адмінправопорушення. Громадяни зможуть оскаржити такі рішення у суді, надаючи підтверджуючі документи, що вони дійсно не могли зробити це своєчасно.

Законодавством України наразі не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Накладання штрафів за виявлені адмінправопорушення передбачено від 3 місяців із моменту виявлення правопорушення до 1 року з моменту його вчинення.

Повноваження про накладання штрафів мають виключно ТЦК та СП. Громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 до 25, 5 тисяч гривень.

Наостанок відомо, що не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу, оскільки потреби ЗСУ для призову під час мобілізації значно менші.