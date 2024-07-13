Через спеку обленерго будуть застосовувати три черги відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

Раніше повідомлялось, що сьогодні, 13 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України. Однак Укренерго оновило графік вимкнення електроенергії.

Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби.

Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

Причина посилення обмежень – аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.