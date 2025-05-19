Застосунок “Резерв+” отримав оновлення безпекового сертифіката до версії 1.6.1, що суттєво підвищує рівень захисту та стабільності його роботи. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві оборони України.

Для безперебійного використання військово-облікового документа та інших функцій програми користувачам необхідно оновити додаток до останньої версії. У версії 1.6.0 при спробі авторизації з’явиться попередження про необхідність оновлення. Старі версії “Резерв+” більше не підтримуватимуться, і користувачі отримуватимуть повідомлення про технічну помилку.

Оновлення програми доступне в офіційних магазинах App Store та Google Play. Міністерство оборони також рекомендує активувати автоматичне оновлення для “Резерв+”.

Користувачі iOS можуть налаштувати автоматичне оновлення через меню: Параметри – Програми – Резерв+ – Увімкнути фонове оновлення. Для користувачів Android потрібно відкрити “Резерв+” у маркеті, натиснути на три крапки у верхньому правому куті та активувати автооновлення.

З 18 травня 2024 року, після набуття чинності нового законопроєкту про мобілізацію, мобільний додаток “Резерв+” став доступним для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Його можна завантажити на смартфони через App Store та Google Play.

Додаток “Резерв+” забезпечує оперативне оновлення даних та доступ до інформації з реєстру “Оберіг”. Це зручний інструмент для виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення користувачі можуть переглядати інформацію про себе з реєстру “Оберіг”.

З 18 травня по 16 липня 2024 року, відповідно до нового закону про мобілізацію, 4 690 496 військовозобов’язаних оновили свої військово-облікові дані через цей додаток.

26 липня у “Резерві+” з’явилася нова функція, що дозволяє підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа, що підвищує зручність та актуальність інформації для користувачів.