За даними ООН, через повномасштабне вторгнення Росії понад 15 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Він заявив, що попри величезні труднощі, ООН продовжує надавати допомогу Україні, забезпечуючи найбільшу міжнародну присутність у країні.

“Лише цього року разом із партнерами ми надали рятівну допомогу понад 6,2 млн людей. Однак нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, більш як половина з них – жінки та діти”, — зазначив Гутерреш.