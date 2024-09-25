Антоніу Гутерреш визнав потребу реформувати Радбез ООН / У світі / Судово-юридична газета

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Він заявив, що попри величезні труднощі, ООН продовжує надавати допомогу Україні, забезпечуючи найбільшу міжнародну присутність у країні.

“Лише цього року разом із партнерами ми надали рятівну допомогу понад 6,2 млн людей. Однак нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, більш як половина з них – жінки та діти”, зазначив Гутерреш.

Генсек також уточнив, що повномасштабна війна змусила майже 10 мільйонів українців покинути свої домівки, а з початку вторгнення Росії було вбито понад 11 тисяч цивільних осіб.