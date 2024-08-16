Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл повідомила про підтвердження систематичних катувань українських військових у російському полоні на основі їх свідчень.

Про це ідеться у дописі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зустрівся з Головою Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.

Під час зустрічі обговорили тематичну доповідь Місії, яка зосередиться на поводженні з військовополоненими, зокрема українськими полоненими в Росії та на окупованих територіях, а також російськими військовополоненими в Україні.

Даніель Белл зазначила, що, попри покращення ставлення до полонених у деяких місцях, свідчення визволених українських військових свідчать про систематичні катування в полоні.

Голова Місії ООН подякувала Україні за доступ до місць утримання російських полонених та забезпечення конфіденційності спілкування.

Секретар Коордштабу Дмитро Усов заявив, що Україна готова до співпраці та надає всю необхідну інформацію для об’єктивного висвітлення ситуації з правами військовополонених.

Учасники зустрічі також обговорили проєкти Координаційного штабу, спрямовані на активізацію переговорів і визволення українців з російського полону.